Kudüslü Görme Engellilerin Geleneksel Süpürge Yapımı

SABİRİN SİYAM - Kudüslü görme engellilerin Eski Şehir'in sur içi bölgesinde bulunan mütevazı atölyelerinde yaptıkları geleneksel süpürgeler, bir yandan kültürel mirasın devamını sağlarken diğer yandan da söz konusu engelliler için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor.



Arap Görme Engelliler Derneği'ne ait atölyenin ziyaretçileri, ilk olarak kapıda saman kokusuna karışan çekiç sesleri ile karşılanıyor. Sadece görme engellilerin bulunduğu atölye, çalışanların profesyonelliği ve çıkarılan işin mükemmelliği ile görenleri hayran bırakıyor.



Bir grup Kudüslü görme engelli tarafından, kendileri gibi engeli bulunanlara eğitim vermek ve uygun iş imkanı sağlamak amacıyla kurulan dernek, 1932'den bu yana hizmet veriyor.



Atölye 20 görme engellinin geçimini sağlıyor



Az sayıda kişinin kısıtlı imkanlarla kurduğu derneğin yıllar içinde artan taleple birlikte özelikle geleneksel süpürge yapımında uzmanlaşma yoluna gittiği görülüyor. Her gün çok sayıda süpürgenin üretildiği atölyede çalışan 20 görme engelli, geçimlerini buradan sağlıyor.



1990'da Mescid-i Aksa'ya Süleyman heykelinin temel taşını yerleştirmeye çalışan radikal Yahudilerle, Filistinliler arasında çıkan ve halk arasında "İlk Aksa katliamı" olarak bilinen olaylarda gözünü kaybeden Tahir el-Avde de geçimini bu atölyede sağlıyor.



AA muhabirine konuşan Avde, "17 yıldır bilfiil bu atölyede çalışıyorum. Bu dernek benim ikinci evim oldu. Sabahları büyük bir şevkle geliyor, öğleden sonra da herhangi bir yorgunluk yahut bıkkınlık hissetmeden buradan ayrılıyoruz." dedi.



"Yıllarca iş bulmak için büyük sıkıntılar çektim"



Doğuştan görme engelli olan Semir Sebete, yıllar önce geçimini sağlamak için başvurduğu dernekte şu an yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi.



Sebete, "Yıllarca kendime uygun iş bulmak için büyük sıkıntılar çektim. Sonra rızkımı kazanmak ve geçimimi sağlamak için bu işi buldum. Bir süre sonra derneğin yönetim kurulu üyesi oldum. Şimdi atölyedeki arkadaşlarıma yardımcı oluyorum." diye konuştu.



Öte yandan her gün Kudüs'ün kuzeybatısındaki Katane köyünden atölyeye geldiğini anlatan Ebul Hasan isimli Filistinli de burada ürettikleri süpürgelerin Batı Şeria ve Kudüs çarşılarında alıcıların beğenisine sunulduğunu ifade etti.



"Derneğin desteğe ihtiyacı var"



Ucuz ve kalitesiz Çin malları nedeniyle, el emeği ürünlerin gereken ilgiyi görmediğini dile getiren Ebul Hasan, "Tüm olumsuzluklara rağmen umutluyuz. Burası bizim geçim kapımız, bu da bizim işimiz." şeklinde konuştu.



Atölyede üretilen süpürgeleri satın alan Ramallah Belediyesi dışında derneğin herhangi bir kurumdan destek almadığını kaydeden Ebul Hasan, "Görme engellilerin eğitimi ve topluma entegre edilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç var." dedi.