Kudüs ya da Leylâ Son Ev
KUDÜS YA DA LEYLA SON EV etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
KUDÜS YA DA LEYLA SON EV etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İBB Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Mahallesi Barbaros Caddesi No: 4 Yenidoğan-Sancaktepe
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : KUDÜS YA DA LEYLA SON EV
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io