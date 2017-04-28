Kudüs ya da Leylâ Son Ev

KUDÜS YA DA LEYLA SON EV etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : İBB Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Yunus Emre Mahallesi Barbaros Caddesi No: 4 Yenidoğan-Sancaktepe



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : KUDÜS YA DA LEYLA SON EV



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır