Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kudüs'ün Güneyindeki Armon Hanatziv Yahudi Yerleşim Birimi Yakınında, Bir Kişinin Askerlerin...
Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
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