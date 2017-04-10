Kudüs'te "Palmiye Pazarı" Kutlamaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yürüyüşten detay görüntüler Duaların edilmesiHz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayramı, Kudüs'te kutlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yürüyüşten detay görüntüler
Duaların edilmesi
Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayramı, Kudüs'te kutlandı.
sponsored ads