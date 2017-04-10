Kudüs'te "Palmiye Pazarı" Kutlamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yürüyüşten detay görüntüler Duaların edilmesiHz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayramı, Kudüs'te kutlandı.

Kudüs'te 'Palmiye Pazarı' Kutlamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yürüyüşten detay görüntüler
Duaların edilmesi

Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayramı, Kudüs'te kutlandı.

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Kudüs
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