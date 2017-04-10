Kudüs'te 'Palmiye Pazarı' Kutlamaları

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Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayramı, Kudüs'te kutlandı.