Kudüs'te Kamyonlu Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Kudüs'te kamyonun kalabalığa dalması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Kudüs'te kamyon kalabalığın arasına daldı. Olayda 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Polis, sürücünün olay yerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Polis sözcüsü, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada saldırının terör saldırısı olduğunu kaydederken, hayatını kaybedenlerin 20'li yaşlarda olduğunu duyurdu. Belediye Başkanı Nir Barkat ise, vatandaşlara "terörün kazanmasına izin vermeyin" çağrısında bulundu.



Sürücünün Jabel Muhaber Mahallesi'nden olduğu kaydedildi. - KUDÜS