Kudüs'te Kamyonlu Saldırı: 4 Ölü

Kudüs'te bir kamyon kentin en işlek caddelerinden Armon Hanatziv'de çoğunlukla askerlerin olduğu kalabalığın arasına daldı. Polisin terör saldırısı olarak değerlendirdiği olayda, 3'ü kadın biri erkek olmak üzere



en az 4 asker hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı. Yetkililer ölenlerin 20'li yaşlarında olduğunu belirtti.



UPDATE: #Jerusalem incident is believed to be deliberate attack, at least 4 killed https: //t.co/ime6OCliF5 pic.twitter.com/FpymAdL7vu— RT (@RT_com) 8 Ocak 2017



Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bir saat önce bir kamyon özellikle otobüslerin yoğun olduğu, insanların otobüs beklediği caddede halkın arasına daldı. olayda 10'dan fazla kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Aynı zamanda özel birlikler olay yeri incelemesine başladı. "



Doğu Kudüs sakini olduğunu söylenen aracın sürücüsünün ise bölgede bulunan güvenlik güçlerince vurulduğu bildirildi. Yaralılardan çoğunun da asker olduğu duyuruldu.



Saldırı Fransa'nın Nice ve Almanya'nın Berlin kentlerinde ağır taşıtlarla düzenlenen terör saldırılarını hatırlattı.



