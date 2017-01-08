Kudüs'te Kamyonla Düzenlenen Saldırı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirilen eylemin failinin terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğunu söyledi.



Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, 4 İsrail askerinin öldüğü olay yerine gelen Netanyahu, "Saldırı, Paris ve Berlin'de DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarla benzerlik taşıyor. Dolayısıyla hepsinin birbiriyle alakası vardır." dedi.



Bütün bulguların DEAŞ'ı işaret ettiğini ve İsrail güvenlik kaynaklarının da bunu desteklediğini belirten Netanyahu, "Biz bu afetle savaşıyoruz. Terör saldırılarını durdurmak için operasyonlarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Netanyahu, böylesi eylemlerin tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılacağını belirtti, İsraillilere teröre karşı dayanışma çağrısında bulundu.



Eylemi düzenleyen kişinin yaşadığı Doğu Kudüs'teki Cebel Mukabber bölgesinin güvenlik kordonuna alındığını söyleyen Netanyahu, olayın ardından Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in Şefi Nadav Argeman ile terörle mücadele konusunda yapılması gerekenleri görüştükleri bir toplantı düzenlediklerini kaydetti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamyonla dalan bir Filistinli, üçü kadın 4 askerin ölümüne, 15'inin de yaralanmasına yol açmıştı.