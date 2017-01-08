Kudüs'te Kamyon Yayaların Arasına Daldı: En Az 3 Ölü





İsrail basını Kudüs'te bir kamyonun yayaların arasına daldığını duyurdu.



Polisin terör saldırısı olarak değerlendirdiği olayda, en az 3 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi yaralandı. Bölgede bulunan güvenlik güçlerinin aracın şoförünü ise vurarak öldürdüğü bildirildi.



Yaralılardan çoğunun asker olduğu kaydedildi.



Saldırı Fransa'nın Nice ve Almanya'nın Berlin kentlerinde ağır taşıtlarla düzenlenen terör saLDIRILARINI HATIRLATTI.



Auteur: euronews-tr



Tags: İsrail daldı: Kudüste Kudüs Saldırı yayaların ölü kamyon arasına Terörizm Gepost: 08 januari 2017