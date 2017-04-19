Kudüs'te Filistinli Mahkumlara Destek Gösterisi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün ofisi yakınlarında toplanan onlarca Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" talebiyle açlık grevine başlayan İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi düzenledi.



Esir Aileleri Komitesi ve Filistin Esirler Cemiyeti'nin çağrısı üzerine toplanan onlarca Filistinli, taşıdıkları pankart ve tutuklu fotoğraflarıyla açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılmaları çağrısında bulunarak İsrail'in tutuklulara yönelik politikalarını protesto etti.



Gösteride bir konuşma yapan Filistin Esirler Cemiyeti'nin Kudüs Şubesi Müdürü Nasır Kavs, "Bu gösteri üç gün önce İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlatan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla yapılıyor." dedi.



"İsrail'in politikalarına karşı açlık grevi başlatan evlatlarımızla dayanışmamız devam edecektir." diye konuşan Kavs, Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösterilerin artırılması çağrısında bulundu.



Bu arada İsrail polisi, Filistinli tutuklulara destek amacıyla toplanan göstericilerden bir genci İsrail'e karşı attığı sloganlardan dolayı gözaltına aldı.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.