Kudüs'te Filistinli Açlık Grevi Yapan Tutuklulara Destek

Kudüs'te, İsrail hapishanelerinde, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" talebiyle açlık grevi yapan Filistinli mahkumlara destek gösterisi düzenledi.



Esir Aileleri Komitesi ve Filistin Esirler Cemiyetinin çağrısı üzerine göstericiler, Uluslararası Kızılhaç Örgütü yakınlarında toplandı.



Taşıdıkları pankart ve hükümlü fotoğraflarıyla açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan göstericiler, İsrail'in tutuklulara yönelik politikalarını protesto etti.



Uluslararası Kızılhaç Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçlerinin, gösteriye katılan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği ifade edildi.



Öte yandan Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, yaptığı açıklamada, esirler meselesinin, ülke sorununun bir özeti olduğunu ifade etti.



Hüseyni, "Benzeri olmayan bir zulme maruz kalan tutuklularımız yalnız değil. Hepimiz onların destekçisiyiz. İsrail'in kimseyi umursamadığını bilsek bile sesimizi Kızılhaç Örgütünün de arasında olduğu Kudüs'teki uluslararası kurumlar aracılığıyla duyuruyor, desteğimizi ulaştırıyoruz." dedi.



Uluslarası Kızılhaç Örgütünün Batı Şeria ve Gazze'deki sorumlusu Christian Cardon, yayımladığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların takibinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Cardon, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.



Uluslarası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin, İsrail cezaevlerinde 11 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutukluları ziyaret ettiği belirtilmişti.



İsrail hapishanelerindeki iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.