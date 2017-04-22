Kudüs'te Çatışma

Kudüs'ün güneydoğusundaki Silvan Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda bir İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen gösterilerin ardından Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Bir İsrail askeri, atılan taş ve molotofkokteyli nedeniyle hafif şekilde yaralandı.



Kudüs'te Filistinlilerle İsrail askerleri arasında açlık grevinin başladığı pazartesi gününden bu yana çatışmalar yaşanıyor.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamalarına ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için geçen pazartesi açlık grevine başlamıştı.