Kudüs'te Bıçaklanan İngiliz Turist Hayatını Kaybetti

Kudüs'te "akli dengesi bozuk" bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İngiliz turist hayatını kaybetti.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, turistik ziyaret için İsrail'e gelen bir İngiliz öğrencinin, Kudüs'teki Bab el-Cedid yakınında tramvayda yolculuk yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.



Ağır yaralı olarak İsrail Hadassah Hastanesi'ne kaldırılan yirmili yaşlardaki İngiliz turistin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştirenin Ra's Amud semtinden 57 yaşındaki bir Filistinli olduğu ve tramvaydaki polis tarafından gözaltına alınarak sorgu merkezine götürüldüğü kaydedildi.



İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin iç istihbarat servisi Şin Bet'e (Şabak) dayandırdığı haberinde, söz konusu Filistinlinin "akli dengesinin bozuk olduğu ve bir süre tutulduğu hastanede intihar girişiminde bulunduğu" ifade edildi.