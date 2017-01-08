Kudüs'te Askerlere Kamyonlu Saldırı: 4 Ölü (2)

Kudüs'te bir grup askerin üzerine kamyon sürerek gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 yaşındaki Fadi Kunbar isimli saldırganın IŞİD üyesini olduğunu söyledi.



Kudüs'te İsrailli askerlerin üzerine kamyon sürerek düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 13 kişi yaralandı. İsrail Eğitim Bakanı Neftali Bennett, ölenlerden üçünün İsrailli kadın askerlerden olduğunu, dördüncüsünün ise kimliği henüz tespit edilememiş genç bir erkek olduğunu açıkladı.



Kamyonu Geri Alıp, Bir Kez Daha Ezdi



Askerlerin otobüsten inip çantalarını aldıkları sırada, grubun arasına kamyonla dalan saldırganın, kamyonu geri vitese alıp biraz geri çekildikten sonra tekrar üzerlerine sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili konuşan Israil polis sözcüsü Micky Rosenfeld, "daha sonra teröristin silahla vurularak direksiyon başında öldürüldüğünü" ifade etti.



9 Kişi Gözaltına Alındı



İsrail polisi, saldırganın 28 yaşındaki Fadi Kunbar olduğunu tespit etti. Polis sözcüsü Luba Samri, Fadi Kunbar'ın Doğu Kudüs'teki Jabal Mukaber mahallesinden olduğunu açıklarken, polisin 5'i Kunbar'ın ailesinden olmak üzere 9 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.



20'li yaşlarındaki İsrail askerlerinin öldüğü saldırının gerçekleştiği gezinti alanını ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu "Tüm işaretler bu teröristin IŞİD destekçisi olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.



(Fotoğraflı) - S