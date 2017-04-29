Kudüs'te Anadolu Renkleri

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Ebu Kişik'in hazır bulunduğu programa; Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin yanı sıra Filistin Kültür Bakanı Bessaiso da katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü, Kudüs Üniversitesi'nde 25 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen "Uluslararası Kültür Günleri" kapsamında "Anadolu Renkleri" teması ile bir dizi kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirdi. Programa Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, Filistin Kültür Bakanı Ehab Bessaiso, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Ebu Kişik ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlıağa katıldı.

"Küreselleşmeye İnat Kimlikli Sanat"

Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen karma sergilerde fotoğrafları sergilenen, ödüllü fotoğraf sanatçısı ve arkeolog Dr. Tuna Akçay'ınobjektifinden Türkiye fotoğrafları bu kez Kudüs'te sanatseverlerle buluştu. Dr. Tuna Akçay "Anadolu Renkleri" teması ile düzenlenen sergide ayrıca "Küreselleşmeye İnat Kimlikli Sanat" konulu bir sunum yaptı. Üniversitenin fotoğrafçılık kulübü öğrencileri ile bir araya gelen sanatçı, fotoğraf sanatı konulu atölye çalışması da gerçekleştirdi.

"Uluslararası Kültür Günleri"nde Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlıağa da bir konuşma yaptı. Karlıağa'nın konuşmasının ardından "Batıya Akan Nehir Belgeseli"nden Osmanlı Medeniyeti ile ilgili Arapça seslendirmeli bölümün gösterimi yapıldı. Dünyaca ünlü tablo ve kişileri ebruya aktarmasıyla tanınan başarılı ebru sanatçısı Garip Ay'ın ebru gösterisi beğeni toplarken, araştırmacı-akademisyen Murat Özyıldırım, "Türk-Arap Musikisindeki ortak öğeler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi ve Dede Efendi'den Ümmü Gülsüm'e Türk Arap Musikisi birlikteliği hakkında bilgiler verdi.

Sultan Bestekarlar Tel Aviv'de

Tel Aviv'de de özel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, 26 Nisan 2017 günü Yafa'daki Türk Kültür Merkezi'nde "Sultan Bestekârlar" adlı çok özel bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programda; Sultan Beyazıd, Sultan I. Mahmud, Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud, Sultan IV. Murad, Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Murad gibi"Sultan Bestekârların" eserleri, Türk ve İsrailli sanatçılar tarafından Musa Göçmen yönetiminde icra edildi. Eserler, günümüz müzikal ve orkestral bakış açısıyla işlenerek, evrensel bir üslupta dinleyiciye sunulmak üzere hazırlandı. Büyük ilgi gören dinleti, önümüzdeki haftalarda Türkiye'de de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kudüs Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi

Kudüs Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Türkoloji İşbirliği Anlaşmasının ardından, üniversitede kurulan Türkoloji bölümünde gelecek öğretim yılından itibaren Türk dili ve edebiyatı dersleri başlayacak. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş, "Bu anlaşma neticesinde gerek Kudüs Üniversitesi'nin hoca ihtiyacını karşılamak, gerek akademik işbirliği ve bilimsel çalışmaları teşvik ederek ilişkileri geliştirmek için büyük mesafe kaydetmiş olacağız. Bu anlamda Türk tarih ve kültürünü tanıtmak için çeşitli faaliyetlerin de yapılması mümkün olacak" dedi. Ateş, Kudüs ve Filistin'de daha fazla kişinin Türkçe öğrenmesine imkân sağlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.