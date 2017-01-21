Kudüs Kokulu Şiirler" Dinleyicilerle Buluştu

Nisaülaksa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Mola Dergisinin desteğiyle "Kudüs Kokulu Şiirler" programı Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.



Nisaülaksa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Proje Sorumlusu Suna Durmaz, açılış konuşmasında derneğin 4 yıl önce kurulduğunu, bu zamana kadar 'Aksa Hanımları' adıyla iki uluslararası toplantı tertiplediklerini, amaçlarının Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı her alanda tanıtmak, insanları bilinçlendirmek ve gündemde tutmak olduğunu ifade etti.



Şairlerin Kudüs'ü "şehirlerin çiçeği" olarak tanımladıklarına değinen Suna Durmaz, "İnsanlık tarihi boyunca Kudüs çekişmelerin merkezi oldu. Kudüs, Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bir yerdir. Kudüs bir ayettir, Peygamber Efendimizin fetih için arzuladığı bir yerdir onun için biz Kudüs'le hayat buluyoruz. Onun için Kudüs İslam'ındır ve Kudüs'ü bırakmayacağız." dedi.



Programda Ferman Karaçam, Nizar Kabbani, Sezai Karakoç, Mehmet Akif İnan ve Cahit Zarifoğlu'ya ait Kudüs konulu şiirler seslendirildi.