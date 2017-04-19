Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Gençlik Birimince düzenlenen "Kudüs Farkındalık Günleri" etkinliği kapsamında, "Burada Kalacağız" belgeseli gösterildi.



TYB Gençlik Birimince, Kudüs'e Doğru ve Kudüs Bilinci Derneğinin de katkısıyla TYB Mehmet Akif Divanı'nda düzenlenen program öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Kudüs'e Doğru ve Kudüs Bilinci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Merve Çınar, "Burada Kalacağız" belgeselinin Kudüs'te Kudüslülerin desteğiyle çekildiğini söyledi.



Belgeselin koordinatörlüğünü yaptığını anlatan Çınar, "Türkiye'de Kudüs konulu pek çok program gerçekleşti, fakat bizim belgeselimizin özelliği Kudüsle beraber, Kudüslülerin de içinde yer almasıdır. Yani Kudüslülerin ne yaşadığı, ne yediği, ne içtiği ve yıllarca işgal altında kalan bu insanların nasıl bir ruh haline sahip olduğunu kendilerinin anlatmalarını istedik ve onlar da anlattı." dedi.



Kudüs'le ilgili öğrenmek istenilen her şeyin belgeselde görülebileceğini belirten Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İngiliz işgalini de dahil edersek Kudüslüler 100 yıldır işgal altında yaşıyorlar. Şu anda nasıl bir ruh halinde oldukları sadece bizim değil, bütün dünyanın önem verdiği ve merak ettiği bir durum. Onların ruh halini size şöyle tarif edeyim, 15 kez Kudüs'e gitmiş biri olarak söylüyorum ki, her gittiğimde ben onlardan güç alarak geri dönüyorum. Çok büyük bir umut içerisindeler ve bu umut size sirayet ediyor. Bu umut bir enerjiye dönüşmüş onlarda ve konuştukları zaman kendi sıkıntılarını hiçbir zaman ajite etmediklerini görüyorsunuz. Bilakis sıkıntılarını sahiplendiklerini görüyorsunuz, muhteşem bir manzarayla karşılaşıyorsunuz."



Kudüs'e ilk gittiği zaman yaşadıklarını anlatan Çınar, "O zamanlarda insanlara ne istediklerini sorduğum da bana, 'Bize para göndermeyin, bize insan getirin, kendiniz gelin' diyorlardı." dedi.



Çınar, "2010 yılında Suriye'de savaş başlamamıştı henüz ve Mescid-i Aksa'da bize Filistinlilerin söyledikleri şuydu, 'Çok tehlikeli ve sıkıntılı günler gelecek. Savaş kapımızda, siz gelirseniz bizim yanımıza, İsrail bize zulmedemeyecek.' Pek çok kişi, Kudüs'ten döndüğü zaman, Kudüs'te herhangi bir şiddet olayına şahit olmadıklarını söyler. Kudüs'e göre İsrail, İsrail'e göre de Kudüs değerlendirilmemelidir." ifadelerini kullandı.



Etkinlik kapsamında "Burada Kalacağız" belgeselinin gösterimi yapıldı.