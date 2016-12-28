Kudüs Belediyesi Yeni Konut İnşası Planını Erteledi





İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Doğu Kudüs'te binlerce yeni konut inşası planını onaylamayı erteledi.



Kudüs Belediyesi'ne bağlı Bayındırlık ve İskan Komisyonu'nun Doğu Kudüs'te 5 bin 600 konutun inşası planını onaylaması bekleniyordu.



Ancak komisyon çalışmaları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı üzerine ertelendi.



Söz konusu yerleşim planı Filistin yönetiminin sert tepkisini çekmişti.



Yerleşim birimi inşası ABD – İsrail ilişkilerinin zaman zaman gerilmesinde de önemli rol oynadı.



BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimi inşasını derhal durdurması yönünde aldığı kararda ABD çekimser kalmıştı. Obama yönetiminin 'çekimser' kararı İsrail'in sert tepkisiyle karşılaşmıştı.



Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Ortadoğu'da iki devletli çözüm konusunda Washington'un kapsamlı yol haritasını sunması bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: İsrail inşası Kudüs Orta Doğu planını İsrail siyaseti Belediyesi Batı Şeria erteledi konut yeni Gepost: 28 december 2016