Kudüs Başkonsolosu Türkoğlu'ndan Kudüs Bakanı Hüseyni'ye Ziyaret

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Hükümeti Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni'yi makamında ziyaret etti.



Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şehrin kuzeyinde yer alan Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette ikilinin Filistin ve Kudüs'teki durumu ele aldıkları bildirildi.



Açıklamaya göre, Hüseyni, ziyarette şu değerlendirmeyi yaptı:



"İsrail Mescid-i Aksa üzerinde kendi hakimiyetini dayatmak isterse elde edeceği tek şey bölgede daha fazla yangın olur. Aksa tehlike altında ve buraya yönelik düzenlenen komplolara karşı Müslüman ve Arapların daha sağlam bir pozisyonda durmasına ihtiyaç var. Kudüs ve Aksa Arapların ve ümmetin davasıdır, bunu korumalı ve savunmalılar. Onlar bunu yapmasa bile Filistin halkı pes edip teslim olmayacak."



"Arap ve İslam milletleri güçlü bir pozisyonda durunca İsrail saldırılarında geri adım atıyor. Bizim Araplardan ve ümmetten istediğimiz de bu." diyen Hüseyni, ayrıca ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın İsrail'in "sertlik ve ateş dolu mantığına" koruma sağlayamayacağını ifade etti.



Filistin meselesi barış ve savaş için kilit öneme sahip



Büyükelçi Türkoğlu da İsrail'in Filistin'deki durumu ve Kudüs meselesini yanlış yorumladığını belirterek şöyle konuştu:



"(İsrailliler) Suriye ve Irak'taki durumun bize Filistin meselesini unutturacağını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Filistin meselesi, bizim nazarımızda barış ve savaş için kilit öneme sahip. Bugünlerde uluslararası toplumun dikkati, özellikle de BMGK'da alınan karar ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamalarının ardında iyice Filistin'e ve Kudüs'e yönelmiş bulunuyor."



Kudüs'teki durumun hassasiyetine ve karmaşıklığına da dikkati çeken Türkoğlu, Filistinlilerin bağımsızlıklarını kazanacaklarından ve kendi kurumlarını inşa edeceklerinden emin olduğunu, bunu yapacak irade ve potansiyele sahip olduklarını aktardı.



Türkiye ile Filistin arasında siyasi, ekonomik ve insani birçok alanda derin ilişkiler olduğunu vurgulayan Türkoğlu, Kudüs'e yönelik turistik faaliyetleri ve Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri teşvik için yoğun çaba sarf edeceğini kaydetti.