Kudsi Erguner'den Paris'te Tasavvuf Söyleşisi

Dünyaca ünlü Türk neyzen Kudsi Erguner, Fransa'nın başkenti Paris'te Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni konu alan bir söyleşiye katıldı.



Paris Yunus Emre Enstitüsü tarafından Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinde düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun ile çok sayıda Türk ve Fransız davetli hazır bulundu.



Açılış konuşmasını Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmed Bakcan'ın yaptığı söyleşide Erguner, geçen sene yayımlanan "Bir Neyzen, İki Derya" adlı kitabından hareketle Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin tasavvuf tarihindeki önemine değindi.



Birçok tasavvuf kavramının anlamına açıklık getiren Erguner, söyleşisinde ney enstrümanının insanla ilişkisi ve tasavvuf musikisindeki önemini de anlattı.