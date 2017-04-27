Kudret narı nedir? Nelere faydalıdır? Nasıl tüketilmelidir? sorusunu TABDER Başkanı Ayhan Ercan'a cevapla.tv izleyenleri için sorduk bakın ne yanıtlar verdi.
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