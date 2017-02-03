Kudret Armağan'dan 'Aile İçi İletişim' Semineri

Simav Belediyesi tarafından organize edilen konferans, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim görevlisi Kudret Armağan tarafından verildi. Simav Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, aile içi iletişim ve ailede iletişim becerilerini artırma yolları, iletişim engelleri, iletişim kopukluğu ve çözüm yolları konuları anlatıldı, karşılıklı sorularla devam eden seminer yaklaşık bir saat sürdü



Seminere Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile eşi Ayten Özkan, AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Seminer sonunda Yaşam koçu Kudret Armağan'a, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA