Kudaka ve Dap İşbirliğiyle Devlet Destekleri Anlatıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde Erzincan'da çiftçilere ve üreticilere yönelik devlet desteklerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Erzincan'ın Çayırlı, Mercan, Çadırkaya, Otlukbeli ve Tercan ilçelerinin mülki ve mahalli idare amirleri, kamu kurumu yetkilileri ile üreticiler ve çiftçilerin katıldığı toplantıda kurumlar tarafından sağlanan destekler anlatıldı.



Çayırlı ilçesinde düzenlenen toplantıya; Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, kamu ve özel sektör temsilcileri ile çiftçiler katıldı.



Bilgilendirme toplantılarına Erzurum ve Bayburt il merkezleri ve ilçelerinde devam edilecek. - ERZURUM