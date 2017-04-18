Kudaka ve Dap Çiftçilere Devlet Desteklerini Anlattı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Erzincan'da çiftçi ve üreticilere devlet destekleri anlatıldı.



KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da çiftçi ve üreticilere yönelik KUDAKA ile DAP iş birliğince devlet desteklerinin anlatıldığı toplantı düzenlendi.



Erzincan'ın Çayırlı, Mercan, Çadırkaya, Otlukbeli ve Tercan ilçelerinin mülki ve mahalli idare amirleri, kamu kurum yetkilileri ile üreticiler ve çiftçilerin katıldığı toplantıda, kurumlar tarafından sağlanan destekler anlatıldı.



Çayırlı ilçesinde düzenlenen toplantıya, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, kamu ve özel sektör temsilcileri ile çiftçiler katıldı.



Açıklamada, bilgilendirme toplantılarına Erzurum ve Bayburt il merkezleri ve ilçelerinde devam edileceği hatırlatıldı.