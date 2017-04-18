Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kudaka 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başladı
Ara
BİST 91.374 %0,79
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kudaka 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başladı

KUDAKA 2017 yılı teknik destek programı başladıKuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve...

Kudaka 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başladı

KUDAKA 2017 yılı teknik destek programı başladı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2017 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı.

Teknik destek programının bölgedeki yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve niteliklerinin geliştirilmesi amacına hizmet eden faaliyetleri destekleyen bir destek mekanizması olduğu belirtilerek, programa yıl boyunca iki aylık dönemler halinde başvurular kabul edileceği açıklandı. - ERZURUM

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim, Erzurum, Düzey
4