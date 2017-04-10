Küçükmenderes'te Sulama Suyu Sıkıntısı

İzmir'in Beydağ ilçesindeki Beydağ barajı sulama sistemini yöneten Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Özay Kaptan, barajda su seviyesinin oldukça düşük olduğunu belirterek, önümüzdeki sulama sezonda su sıkıntısının çekileceğini söyledi. Kaptan, barajdaki su seviyesinin yüzde 20'nin altında olduğunu belirterek, bu yıl sulama sezonunun haziran başında başlayacağını söyledi.



Küçük Menderes Sulama Birliği Meclisinin 2017 yılı Nisan dönemi Olağan Meclis Toplantısı, Beydağ'da yapıldı. Toplantıya, DSİ Bölge Müdürlüğü adına Argun Baran, Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Özay Kaptan, birlik yönetim kurulu üyeleri ile birliğin 71 üyesi katıldı. Birlik Başkanı Özay Kaptan, barajdaki su seviyesinin istenen seviyede olmadığını ifade ederek, baraj suyunun 1 Haziran tarihinde açılıp suyun durumuna göre temmuz ya da ağustos sonu itibarı ile sona ereceğini söyledi. Kaptan, su seviyesinin istenen düzeyde olmamasının önemli bir nedeninin geçtiğimiz yıllarda yapılan yanlışlar olduğunu dile getirdi.



Kaymakçı Mahallesinde sulama sezonunun açılmasını bekleyen üreticiler ise 1 Haziran tarihinin üretici için geç bir tarih olduğunu belirtti. Halen, bakla, bezelye ve erek üreticilerinin acilen suya ihtiyaç duyduğunu dile getiren üretici Erol Yaşayan, "Anlaşılan üretici 1 Haziran'a kadar kendi başının çaresine bakacak. Bu demektir ki eski sulama yöntemlerimize başvuracağız. Geçtiğimiz yıllarda yapılan hataların cezasını çekiyoruz. 4-5 yılda biriken suyu 1 yılda harcadık. Baraj suyunu ölçülü ve hesaplı sulamazsak yine 1 ay dayanmayacak. Ayrıca, biriken baraj suyunun hesaplanan hektardaki bir araziyi sulamakta zorlanacağını düşünüyorum" dedi. - İZMİR