Küçükler Hentbol Yarı Final Müsabakaları
Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2016-2017 Yılı Küçük Erkek ve Kız Hentbol Yarı Final Malatya Grup müsabakaları sona erdi.
Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2016-2017 Yılı Küçük Erkek ve Kız Hentbol Yarı Final Malatya Grup müsabakaları sona erdi.
Yeşiltepe ve Battalgazi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlara Ankara, Mersin, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Van, Elazığ, Iğdır, Kırşehir, Diyarbakır, Mardin ve Batman ilerinden okul takımları katıldı.
4 gün süren müsabakalar sonunda erkeklerde ilk iki sırayı Ankara Gazi Üniversitesi Vakfı Ortaokulu, Hatay Büyükçat Ortaokulu, kızlarda ise Ankara Gazi Üniversitesi Vakfı Ortaokulu, Mardin Ömerli Yatılı Ortaokulu takımları aldı. Bu takımlar 13-17 Mayıs tarihinde Karabük'te yapılacak olan Türkiye birinciliğine katılacak.
Hentbol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi İlyas Yaşılak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakalara katılan takımlarla gurur duyduklarını belirterek, tüm sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.
Ankara Gazi Üniversitesi Vakfı Ortaokulu Antrenörü Sibel Keskin, Karabük'te kız ve erkek takımı olarak Ankara'yı temsil edeceklerini için çok mutlu olduklarını söyledi.