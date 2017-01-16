Küçükler Basketbol Müsabakaları Başladı

Okul Sporlarının 2016-2017 faaliyet programında yer alan Küçük erkekler ve küçük kızlar basketbol müsabakaları başladı.



Erzincan'da Okul sporlarının 2016-2017 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul Sporlarının 2016-2017 faaliyet programında yer alan Küçük erkekler ve küçük kızlar basketbol müsabakaları başladı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat Spor salonunda başlayan müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Takımlar rakibini mağlup ederek Erzincan'ı ileri ki bir tarihte yapılacak olan grup müsabakalarında temsil edebilmek için ter döküyorlar. Küçük kızlar ve Küçük erkekler Basketbol müsabakaları final maçları ile sona erecek ve Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil edecek takımlar belirlenecek. - ERZİNCAN