Küçükkuyu'da 28 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 28 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.



Bu sabah yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek için motorlu lastik botla Ayvacık'ın Sivrice Mevkii'nden denize açılan Suriye, Eritre, Kongo, Venezüella ve Yeni Gine uyruklu 28 kaçak, 1 mil kadar ilerledikten sonra, dalgalar nedeniyle bot su almaya başladı. Kaçakların yardım çağrılarına bölgede devriye görevi yapan 'TCSG 8' Bot Komutanlığı ekipleri yetişti. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklara, Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - Çanakkale