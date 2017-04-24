Küçükköy Jandarmadan Dev Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı büyük bir tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı.



Alınan bilgiye göre, Bingöl ve İstanbul'dan iki grup halinde tarihi eser kaçakçılarının geleceğini haber alan jandarma ekipleri, kaçakçılar ile irtibata geçip pazarlığa tutuştu. Sıkı pazarlıkların ardından sözde atışın gerçekleşmesi için Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiine çağrılan kaçakçılar, yerleştirildikleri evlerde, yapılan eş zamanlı baskın sonucu kıskıvrak yakalandı.



Yapılan operasyonda, Sarımsaklı'nın Yonca 1 mevkiinde bir evde yakalanan A.B.'nin çantasında, bin 500 yıllık ve yaklaşık 3 milyon Dolar değerinde olduğu belirlenen deri üzerine yazılmış Tevrat ve Helenistik döneminden kalma olduğu anlaşılan taş kabartma ve metal heykel ve yine eski yunan devrinden kalma olduğu anlaşılan küpe ve kolyeler ele geçirildi.



Sarımsaklı'nın Millet caddesinde bulunan bir başka evde yapılan operasyonda ise Y.Y. isimli şahsın üzerinden Selçuklu döneminde kullanılan ve Alaattin Keykubat tarafından bastırıldığı tespit edilen 200 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.



Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere Balıkesir Müze Müdürlüğüne gönderilmek üzere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından el koyulurken, yakalan A.B ve Y.Y isimli zanlılar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR