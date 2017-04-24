Küçükçekmeceli Çocuklar, Pingani Şarkılarıyla Bayram Yaptı
Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar ve gençler tarafından beğeniyle dinlenen Pinhani grubunu Küçükçekmecelilerle buluşturdu.
Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar ve gençler tarafından beğeniyle dinlenen Pinhani grubunu Küçükçekmecelilerle buluşturdu.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ikinci sosyal tesis olan Selçuklu Sosyal Tesisleri çevresindeki amfi tiyatroda düzenlenen konsere gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Konsere, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı.
"Bayrağımızla,vatanımızla,çocuklarımızla övünüyoruz"
Tüm çocukların bayramını kutlayan Başkan Karadeniz, "Bugün daha da gururluyuz. Dünyanın tek çocuk bayramını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ile bayrağımızla, vatanımızla, çocuklarımızla övünüyoruz. Küçükçekmecemizin çok renkli ve sesli çehresiyle övünüyoruz. Diyarbakır'ın Lice ilçesinden 25 çocuğumuz aramızda. 3 gün onları misafir edeceğiz. Çocuk Bayramı'nı İstanbul'da bizlerle yaşayacaklar. Selçuklu Sosyal Tesislerimizi hizmete açtık. Atakent'te bir sosyal tesis daha açacağız. Atakent'te pek çok proje hayata geçirdik. Zülfikar Parkı, Nurettin Şen Parkı, Trafik Eğitim Parkı bunlardan bazıları. Yepyeni projelerimizi Küçükçekmece'de hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Etkinlikte, Sefaköy ve Cennet Kültür ve Sanat Merkezleri keman ve bağlama kursiyerleri ile halk oyunları ekipleri ve Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi Minikler Perküsyon grubu performanslarını sahneledi.
Pinhani sevilen şarkılarını Küçükçekmeceliler için söyledi
Ardından sahne alan Pinhani grubunun söyledikleri şarkılarla katılımcılar gönüllerince eğlendi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden çocuklar ve gençler, Pinhani şarkılarıyla bayram yaptı. Pinhani, "Yitirmeden, Yalandan da Olsa, Beni Sen İnandır, Sevmekten Usanmam, Geri Dönemem" gibi sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür etti. - İSTANBUL