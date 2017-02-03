Küçükçekmece'deki Cinayet ve İntihar

Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Şahin tarafından silahla vurularak öldürülen Sinem Şahin'in (26) cenazesi ilçeye bağlı Kuyucak köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi defnedildi.



İstanbul'da 1 Şubat'ta Mustafa Şahin, boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Şahin'i silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.