Küçükçekmece'deki Cinayet Davası

Küçükçekmece'de kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış'ın yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya girerken katılanlardan Neşe Gül, sanığın arkasına geçtiği sırada "şerefsiz" dedi.



Söz alan sanık Abdullah Melih Barış, duruşmanın, kendini tehdit altında hissettiği ve medyada haber yapılmasını istemediği gerekçesiyle kapalı yapılmasını istedi.



Katılanların avukatları da sanığın talebini kabul etmediklerini söyledi.



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Yüksel Uygun, maktul Nurcan Arslan'ın suç tarihinden önce bir süre yanında işçi olarak çalıştığını, eski eşinin de arkadaşı olduğunu dile getirerek, "Nurcan bizden ücret alacağı olduğu için görüşmelerimiz oluyordu. Her nasılsa sanık benim telefon numaramı ve Facebook'tan eşimin ve çocuklarımın, aile üyelerimin hesabını öğrenmiş. Facebook'ta beni tehdit etti. Nurcan'ı kastederek 'Ben onu çok seviyorum, siz yanlış yapıyorsunuz. Ben onu bırakmam, gerekirse onu vuracağım. Devlet bana silah verdi. Silahım da var.' şeklinde sözler söyledi." dedi.



Sanık Barış da tanığın yalan söylediğini, tehdit mesajlarının yalan olduğunu ifade etti.



Cumhuriyet Savcısı Sinan Çoşar, sanık Abdullah Melih Barış'ın tutukluluk halinin devamını ve Adli Tıp Kurumundan raporun beklenmesine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan raporun gelmesinin beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece Halkalı'da 30 Ocak 2016'da Nurcan Arslan'ın silahla öldürüldüğü, sanık Abdullah Melih Barış'ın haber merkezini arayarak bir kadını silahla yaraladığını söylediği ve teslim olduğu anlatılıyor.



Sanık Barış'ın gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen maktulü ikna edemediği takdirde öldürmeyi planladığı ve silahı bu nedenle yanına aldığı kanaatinin oluştuğu kaydedilen iddianamede, sanığın maktule ateş ettiğini kabul ettiği aktarılıyor.



İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.