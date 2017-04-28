Küçükçekmece'de Yabancı Misafirlere Türkçe Kursu

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, BM Yüksek Komiserliği UNCHR ve IMPR Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi'nin hibe desteği ile Suriyeli mülteciler ve ülkemizdeki yabancı misafirlere yönelik Türkçe kursu açtı.



Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yetişkinler için Mehmet Akif Bilgi Evi'nde ise çocuklar için açılan Türkçe kursuna özellikle Suriyeli mülteciler büyük ilgi gösteriyor. Toplam 10 grupta 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilen Türkçe derslerinin ilk kurunu tamamlayanlar, sertifikalarını almaya hak kazanarak, ikinci seviye kurslara devam edecek.



Kurslara büyük ilgi



Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Türkçe eğitmenlerinden Merve Günaltay Başak, özellikle Suriyeli mültecilerin düzenlenen kurslara yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyerek, Mısır'dan gelen yabancı öğrencilerin de kursa katılım sağladığını ifade etti.



Suriyeli kursiyerlerden Başkan Karadeniz'e teşekkür



Kursun kendisi için çok faydalı olduğunu belirten kursiyer Rojin İbrahim, "Suriye'den Türkiye'ye geldim. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara başladım. Türkçe'yi öğrenmeme yardımcı oluyor. Ayrıca öğretmenlerimiz çok iyiler. Bize çok yardımcı oluyorlar. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL