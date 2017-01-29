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Küçükçekmece'de Konut Fiyatları Üç Yılda Yüzde 27 Arttı
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Küçükçekmece'de Konut Fiyatları Üç Yılda Yüzde 27 Arttı

Sahibindex Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul'un en kalabalık ilçesi Küçükçekmece'de son üç yılda satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 27,4 artış gösterdi.

Küçükçekmece'de Konut Fiyatları Üç Yılda Yüzde 27 Arttı

2013'ten bu yana İstanbul'un en büyük nüfuslu beş ilçesi konumundaki Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye ve Pendik'te satılık ve kiralık konutların metrekare fiyatlarında artış yaşanıyor.

METREKARE FİYATI 3 BİN 143 TL

sahibindex Emlak Endeksi'ne göre son üç yılda İstanbul'un en kalabalık ilçesi Küçükçekmece'de satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 27,4, kiralık konutlarda metrekare fiyatları ise yüzde 29,3 arttı. Küçükçekmece'de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 143 TL, kiralıkların ise ortalama metrekare fiyatı 14 TL oldu.

Aynı zaman aralığında konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği, İstanbul'un en kalabalık ikinci ilçesi Bağcılar'da ise satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 57,2, kiralıklarda ise yüzde 31,5 yükseldi. Bağcılar'da satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 2 bin 696 TL olurken, kiralık konutlarda metrekare fiyatı 12 TL olarak gerçekleşti.

İstanbul'un nüfusa göre en büyük 3. ilçesi olan Esenyurt'ta ise satılık konutlarda metrekare fiyatlarında yüzde 34,9, kiralıklarda ise yüzde 11,4'lük bir artış oldu. İlçede son üç yıl içinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 2 bin 27 TL, kiralıkların ise 9 TL oldu

ÜMRANİYE'DE METREKARE FİYATI 3 BİN 489 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçesi konumundaki Ümraniye'de de satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 40,8, kiralık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 37,3 arttı. Ümraniye'de son üç senede satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatı 3 bin 489 TL olurken, kiralıklarda metrekare fiyatı 13 TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Yakası'nda nüfusa göre Ümraniye'yi takip eden Pendik ilçesinde ise aynı dönemde satılık konutlarda metrekare fiyatlarında yüzde 43, kiralık konutlarda yüzde 26,4'lük artış yaşandı. İlçede satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 2 bin 741 TL, kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı ise 11 TL oldu.

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