Küçükçekmece'de Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı

Küçükçekmece Belediyesinin 'Kış Spor Okulları' kayıtları başladı.



Küçükçekmece Belediyesinin spora verdiği önemin bir göstergesi olan ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını, spora yönelmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Kış Spor Okulları' kayıtları başladı.



Geçtiğimiz yıl 18 tesiste 54 eğitmen eşliğinde 4 bin 975 öğrenciye yüzme, karate, taekwondo, basketbol, voleybol, futbol, futsal, atletizm, masa tenisi, badminton, geleneksel okçuluk branşlarında eğitim veren Küçükçekmece Belediyesi 2017 yılında Kış Spor Okulları 18 farklı branşlarında 6-14 yaş arası çocuklara eğitim verecek.



Başvuru belediye binasından



Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doldurulan veli muvafakatname formları ile Küçükçekmece Belediyesi Binasında bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 'Spor Okulları Kayıt Masası'na müracaat edebilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler 4444 360 (Dahili: 7996-7997) nolu telefondan da bilgi alabilecek. - İSTANBUL