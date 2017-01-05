Küçükçekmece'de Kaçak İçki Operasyonu

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 460 litre kaçak içki ele geçirildi. 4 kişinin tutuklandığı operasyon polis kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kaçak içki imal edilen adres belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, G.D, F.P. ve Gürcistan uyruklu A.M. ile S.G. isimli 4 şüpheli gözaltı alındı. İçki imalathanesi olarak kullanılan adreste yapılan aramalarda değişik marka ve ebatlarda 2 bin 668 şişe, bidonlar içinde 460 litre kaçak içki, 2 şişe kapağı presleme aparatı bulunan tezgah matkap, 100 litrelik üzerinde hortum ve pompa düzeneği bulunan bidon, çok sayıda bandrolsüz boş içki şişesi, şişe kapağı, etiket, huni ve hortum ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL