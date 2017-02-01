Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA
Küçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Metin'i başından silahla vurarak öldürdü. Genç, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateş ederek intihar etti.
Küçükçekmece'de Dehşet : 2 Ölü
Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar ettiHaber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHAKüçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.
Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti