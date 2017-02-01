Küçükçekmece'de Dehşet : 2 Ölü

Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA



Küçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Metin'i başından silahla vurarak öldürdü. Genç, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateş ederek intihar etti.