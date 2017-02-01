Küçükçekmece'de Dehşet : 2 Ölü (3)

KÜÇÜKÇEKMECE'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren genç, aynı tabancayla intihar etti.



Olay, saat 17.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Şahin, bir süre önce aralarında boşanma davası açılan eşi Sinem Metin Şahin(26)'i, ablasına ait kuaför dükkanına kadar takip etti. Konuşmak için kendisini dışarıya çağıran Mustafa Şahin, daha sonra eşiyle bir süre dükkanın önünde tartıştı. Ardından, yanında getirdiği silahı çıkaran Mustafa Şahin, Sinem Metin Şahin'i silahla vurarak öldürdü. Mustafa Şahin, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Silah sesi duyduklarını söyleyen görgü tanıkları, çiftin kanlar içinde olduğunu ve durumu hemen polise bildirdiklerini söylediler. - İstanbul