Küçükçekmece'de Dehşet: 2 Ölü (2)

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL DHA



Küçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Metin'i başından silahla vurarak öldürdü. Genç, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateş ederek intihar etti.