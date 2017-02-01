Küçükçekmece'de Dehşet: 2 Ölü (2)

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.

Küçükçekmece'de Dehşet: 2 Ölü (2)

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Metin'i başından silahla vurarak öldürdü. Genç, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateş ederek intihar etti.

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