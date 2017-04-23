Küçükçekmece'de Coşkulu 23 Nisan Kutlaması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Küçükçekmece’de coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in makamı çocuklarla doldu taştı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı. Program, sabahın erken saatlerinde Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in makamı çocuklarla doldu taştı.
Başkan Karadeniz makamını Berkan Akgöz'e devretti
Başkan Temel Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Zühtü Şenyuva İlkokulu öğrencisi Berkan Akgöz'e bıraktı. Belediye Başkanlığı makamını devralan öğrenci, Küçükçekmece'de çocuklarla ilgili projelerini ve düşüncelerini anlatırken, Karadeniz'e de çocuklarla ilgili hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkür etti. Makamını ziyaret eden çocukların bayramını kutlayan Başkan Karadeniz, onlara hediyeler vererek mutlu etti.
Öğrencilerin sahneledikleri gösteriler ilgiyle izlendi
TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu'nda devam eden bayram kutlamaları coşkuya sahne oldu. Programa, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Garnizon Komutanı Yarbay Özgür Özdil, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
"Sizler, varlığımızı devam ettireceksiniz"
Çocuklara,"Gönül bahçemizin mis kokulu gülleri" sözüyle seslenen İlçe Kaymakamı Harun Kaya, tüm çocukların bayramını kutlayarak,"Tüm dünyaya asla manda ve himaye kabul etmeyeceğimizi, özgürlüğümüzü haykıran Mustafa Kemal Atatürk'ün 'egemenlik milletindir' dediği günün 97.yılını kutluyoruz bugün. Öğretmenlerimize teşekkür ederim. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan, okuyan bir gençlik yetiştirmek konusunda verdiğiniz mücadele için. Çocuklar, 1071'den beri bu toprakları yurt yapan Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunu olan sizler, varlığımızı devam ettireceksiniz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
"Ulusal egemenliğimizi çocuklarımıza anlatmalıyız"
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise,"Hepimizin vicdan borcunu yerine getirmesi gerekiyor. Bu anlamda bugünleri bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugünü çocuklara armağan etmesi üzerinde durulması gereken bir konu. Çocuklara armağan edilmiş başka bir bayram yok. Ulusal egemenliğimizi çocuklarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da çocukların bayramını kutlayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sahnelendi
Konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Okul öğrencileri Adıyaman, Karadeniz, Silifke yöresine ait halk oyunları gösterilerini sahneledi. Okul öğrencilerinden Lamia Nur Metinyurt günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirirken, protokol üyeleri ilçe genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resim, şiir, kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. - İSTANBUL