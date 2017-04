Küçükçekmece'de Çini Sergisi: "Tekamül"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Kifayet Emel Özkul çini çalışmalarını "Tekamül" isimli sergide sanatseverlerle buluşturdu.



İstanbul Üniversitesi (İÜ) Seramik-Cam-Çinicilik programı öğretim görevlisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Kifayet Emel Özkul, çini çalışmalarını Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde (SKSM) açtığı 'Tekamül' isimli sergide sanatseverlerle buluşturdu.



Sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Çevik ve çok sayıda sanatsever katıldı.



"Eserlerimin hepsi bir mesaj taşıyor"



Kifayet Emel Özkul, Başkan Temel Karadeniz'e teşekkür ettiği konuşmasında, çalışmalarının özgün olmasına gayret ettiğine dikkat çekerek, "Genelde siyah-beyaz çalışıyorum. Her eserimde bir mesaj veriyorum. İsra Suresi'nde 'Her gecenin bir aydınlığı vardır' diyor. Ben de dengeyi vurgulamak istedim. Siyahı çok seviyorum. Siyah asalettir. Lale motiflerini kullanıyorum. Tekamül varoluştur. Her şey aslına geri döner. Bunu anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.



Sergiyi gezen Kültür Müdürü Salih Çevik de sanatçıyı tebrik etti.Sanatçının 30 adet çini eserine ev sahipliği yapan sergi, 11 Mayıs'a kadar SKSM'de izlenebilecek. - İSTANBUL