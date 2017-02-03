Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen 'Hamsi Festivali', 5 Şubat Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Karadeniz'in bereketli sularından gelen hamsinin, 15 bin kişiye ikram edileceği Hamsi Festivali için geri sayım başladı. Grup İmera'nın da sahne alacağı festivalde, Karadeniz yöresine ait müzik ve halk oyunlarının olduğu dolu bir program vatandaşları bekliyor.
Karadeniz geleneğinin İstanbul'da yaşatılacağı Hamsi Festivali'nin ilki için hazırlıklara başlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festivalde, dev kazan ve ızgaralarda pişirilecek tonlarca hamsi 15 bin kişiye ikram edilecek. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in de katılım göstereceği festival, 5 Şubat Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Hamsinin yanında Karadeniz müzik ve danslarının yer alacağı festivalle, ilçede adeta Karadeniz rüzgarı esecek.
Ülkemizin en renkli geleneği
Hamsi Festivali'nin geleneksel hale geleceğinin müjdesini veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olan ülkemizde, Karadeniz geleneği çok önemli bir yere sahip. Ülkemizin en önemli bölgelerinden olan Karadeniz'i, Hamsi Festivali ile İstanbul'da yaşatmak istedik. Bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz festivali, geleneksel hale getireceğiz" dedi.
Karadeniz rüzgarı Küçükçekmece'ye esecek
Karadeniz ezgilerinin yankılanacağı festivalde Grup İmera, tulum sanatçısı Nihat Akdemir, Cemil Kaya, Erkan Yeşilyurt ve Karadeniz Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak. Geleneksel hale getirilmesi planlanan festivalde misafirler, Karadeniz ezgilerine, tulum seslerine ve hamsiye doyacak. - İSTANBUL
Küçükçekmece'de 15 Bin Kişiye Hamsi Dağıtılacak
Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen ‘Hamsi Festivali’, 5 Şubat Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen 'Hamsi Festivali', 5 Şubat Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilecek.