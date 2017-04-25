Küçükçekmece Belediyesinden İkinci Sosyal Tesis

Küçükçekmece Belediyesi, 'Selçuklu Sosyal Tesisleri ve Parkı'nı hizmete açtı.



Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde hayata geçirdiği 'Selçuklu Sosyal Tesisleri ve Parkı'nı hizmete açtı. Doğayla iç içe park alanı, yapay deresi, göleti ve çocuk oyun grupları ile misafirlerine keyifli zaman geçirmeyi vadeden bir sosyal tesisi daha vatandaşların hizmetine sunan Küçükçekmece Belediyesi, böylece ilçeye ikinci sosyal tesisini kazandırmış oldu.



210 kişi kapasiteli tesiste ücretsiz otoparkta yer alıyor



Ahşap ve modern mimarisiyle göz dolduran Selçuklu Sosyal Tesisleri, 120 kişi içeride ve 90 kişi açık terasta olmak üzere toplamda bin 210 kişiyi ağırlayacak. Otoparkı, seyir alanları ve piknik alanlarıyla da dikkat çeken tesis çevresinde bin kişilik amfi tiyatro ve sahne binası da yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi bu alanda konserler düzenleyerek, çeşitli etkinlikleri de katılımcılarla buluşturacak. Selçuklu Sosyal Tesisleri, 51 dönümlük yeni park alanı içerisinde Atakent Mahallesi 1. Etap Eda Camii karşısına inşa edildi. - İSTANBUL