Küçükçekmece Belediye Meclisi 2016 Faaliyet Raporunu Onayladı

Küçükçekmece Belediye Meclisi, 2016 faaliyet raporunu oy çoğunluğu ile onayladı.



Toplantıya Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda, belediyenin 2016 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyeleri tarafından değerlendirilerek oy çoğunluğu ile kabul edildi.



"Türkiye'nin ilk havarayı Küçükçekmece'ye yapılacak"



Küçükçekmece'deki projeler hakkında bilgiler veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz; "Küçükçekmece'de projeler hayat bulmaya devam ediyor. 2017 yılında 3 tane pazar yerimiz ve yeraltı otoparkımız meydan düzenlemeleri ile faaliyete girecek. Küçükçekmece Belediyesi olarak yaptığımız işlerin dışında Büyükşehir'den de önemli yatırımlar alıyoruz ve bu da belediyemiz için önemli bir artı değer kazanıyor. Ayrıca Nisan ayı sonunda Havaray'ın inşaatı başlayacak. Türkiye'nin ve İstanbul'un ilk Havaray'ı Küçükçekmece'de yapılacak ve bundan memnuniyet duyuyoruz"dedi.



2016 Faaliyet Raporunda yer alan konulara değinen Başkan Karadeniz, belediyeye ait hizmet binaları, ilçedeki spor tesisleri, spor yatırımları, çevre yatırımları, kültür sanat-etkinlikleri, sağlık yatırımları, yol bakım ve onarım hizmetleri, üst yapı ve alt yapı yatırımları hakkında bilgi vererek, 2017 yılı ve daha sonrasında yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. - İSTANBUL