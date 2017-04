Küçükbaş Hayvancılık Kan Kaybediyor

Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emin Karakaş, küçükbaş hayvan üreticisinin artan sorunları sebebiyle her geçen gün hayvancılığın kan kaybettiğini söyledi.



Küçükbaş hayvan üreticisinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Emin Karakaş, "Hayvan üreticileri güçlükle mücadele ederek ürün yetiştiriyor. Harcadıkları emeklerin karşılığını almak için gece gündüz mücadele ediyorlar. En büyük sorun mera sorunu bunun yanı sıra sürekli artan yem maliyetleri üreticinin elini ayağını bağlamış durumda. Şu an halen 1 balya saman 10 lira iken 1 balya yonca 20 liradan satılıyor. Birlikler üreticiden aidat alıyor. Fakat üreticinin sorunlarına çare bulamıyor. Devletimizin vermiş olduğu hayvan başı destekleme ise yetersiz kalıyor. Küçükbaş hayvan kesiminde sabit fiyat yok. Yeteri kadar denetim yok. Belirli firmaların belirdiği kesim fiyatları piyasalarda istediği gibi geçerli oluyor. Bunlara birde mazot tohum ve diğer giderler eklenince üretici her geçen gün çözülemeyen sorunlar nedeniyle hayvancılığı bırakıyor. Yaptığımız tespitlerde hayvancılığı bırakan üreticilerimiz bir daha asla yetiştiriciliğe dönmüyor" diye konuştu.



Karakaş, "Bakanlığımızın birçok başarılı çalışmaları bulunuyor. Küpeleme konusuna af geldiği açıklandı. Üreteci il ve ilçe tarım müdürlüklerine gidiyor. Fakat buralarda kendilerine yardımcı olunamıyor. Üretici bu önemli sorunlara bir an önce çözüm bulunması için Tarım Bakanımızdan yardım bekliyor" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA