Küçükbaş Hayvan Tespit Çalışmaları

Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, küçükbaş hayvan tespit çalışmalarını sürdürüyor.



Veteriner hekimler, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentte, 16 Ocak'ta başlayan ve 1 Mart'ta sona erecek olan anaç koyun ve keçi tespit çalışmalarını devam ettiriyor.



Veterinerler, hayvan ahırlarını tek tek gezerek 15 aydan büyük olan ve destekleme müracaatı yapılan 450 bin hayvanın küpe ve sağlık kontrolünü yapıyor.



Veteriner Hekim Tuğçe İpekçioğlu, yaptığı açıklamada, hayvan tespitinin yanı sarı besicileri hayvan bakımı ve sağlığıyla ilgili bilgi verdiklerini belirterek, tespitler sonrası hak edenlere hayvan başına 25 lira destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.