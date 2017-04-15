Küçükbaş Hayvan Hırsızı Yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ağıldan çalınan 13 adet küçük baş hayvan jandarmanın operasyonuyla bulundu.



Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.45 sıralarında Tavşanlı ilçesi Nusretler köyü bölgesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hayvan hırsızlığına yönelik operasyon yapıldı. Şüpheli M.Y. kamyonet içerisinde küçükbaş hayvanlarla birlikte Tavşanlı ilçe girişinde yakalandı. Kamyonette yapılan aramada, Nusretler köyünden çaldıkları 13 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.(Tİ - EFE) - KÜTAHYA