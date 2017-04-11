Küçük Yusuf'tan Yaralı Kırlangıca Yardım Eli

Eskişehir'de 11 yaşındaki Yusuf Çankal'ın sokakta oynarken bulduğu yaralı kırlangıç, tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Sezer Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Yusuf Çankal, Tunalı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bir kuşun uçamadığını fark etti.



Çankal, kırlangıcı kutuya koyarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Müdürlük yetkilileri ise kırlangıcı tedavisi ve bakımı için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekiplerine verdi.



Çankal'ı bu hareketinden dolayı tebrik eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, kırtasiye malzemesi, termos ve yemek kabı hediye ettikleri Çankal'ı evine bıraktı.