Küçük Yürekler Mehmetçik İçin Attı

Bursa'da bir ortaokulun öğrencileri, okula adı verilen Erman Aydın'ın şehit düştüğü Tunceli'deki karakola, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan geçici birlikler ile yakın zamanda şehitler veren Kayseri'deki 1. Komando Tugayı'nda görevli askerlere moral vermek için harçlıklarını biriktirip aldıkları kestane şekeri ile mektup gönderdi.



Merkez Osmangazi ilçesinde Şehit Jandarma Çavuş Erman Aydın İlkokul, Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrenciler, harçlıklarıyla kestane şekeri aldı.





Öğrenciler, okulun adını taşıyan Jandarma Çavuş Erman Aydın'ın görev yaparken 2010 yılında şehit olduğu Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde kurulu Sarıyayla Karakoluna, çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısı sonucu şehitler veren Kayseri'deki 1. Komando Tugayı ile Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan geçici birliklerde görevli askerlere moral vermek için mektup da yazdı.



Paketlenen kestane şekerleri ile mektuplar Mehmetçiklere gönderildi.



Okulun müdürü Sebih Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin moral vermek amacıyla askerlere mektup yazdıklarını söyledi. Öğrencilerin mektupların yanında harçlıklarıyla aldıkları kestane şekerlerini de askerlere gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"1. Komando Tugayındaki askerlerimize, Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerlerimize hem de okulumuza ismi verilen Jandarma Çavuş Erman Aydın'ın şehit düştüğü bölgeye yani Nazimiye ilçesindeki karakola da kestane şekerlerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimiz askerlerimiz için mektup da yazdı.



Öğrencilerimiz her zaman ve her zeminde askerlerimizle beraber olduklarını göstermek için böylesine duyarlı bir davranış gösterdi. Hani deniliyor ya "Üzülmeyiniz sizinledir Allah". Biz de buna inanarak bu duygu ve düşüncelerle bu destekleri vermeye devam ediyoruz. Okulumuzda bin 400 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz harçlıklarını harcamamış bizlere kestane şekeri olarak vermiştir. Biz de bunu askerlerimize gönderdik. Böylece onlarla beraber olduğumuzu göstermiş olacağız."